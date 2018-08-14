Минтранс разработал ответ на угрозы Киева прекратить автобусное сообщение с Россией
Министерство транспорта России разработало ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с российской стороной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы министерства Евгения Дитриха.
По словам министра, в ведомстве ожидают, что до принятия этих мер дело не дойдет, так как из-за этого россияне и украинцы просто не смогут путешествовать между странами.
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«Ничего кроме неудобств и дискомфорта это не повлечет», — сказал Дитрих.
Он отметил, что поток сообщения с Украиной в последнее время падает «в силу определенных причин».
Ранее сообщалось, что Украина приостановила один из трех КПП на границе с Крымом.