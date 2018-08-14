В Минфине выступили за введение нового налога

В Министерстве финансов предложили внести ряд поправок в Налоговый кодекс, которые предполагают введение экологического налога вместо платы за негативное воздействие на окружающую среду, передает РИА «Новости».

Как отмечается, за выброс вредных веществ в воздух, размещение отходов производства и потребления в зависимости от класса из опасности и за сбросы в водные объекты будут вводиться фиксированные налоговые ставки.

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Согласно пояснительной записке к документу, введение такого налога объясняется необходимостью финансово обеспечить госполитику, предполагающую реализацию россиянами конституционного права на благоприятную окружающую среду.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, утверждающий повышение ставки налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года до 20% с 18%.