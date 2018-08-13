В Минфине задумались о новом налоге

Министерство финансов предлагает преобразовать плату за негативное воздействие на окружающую среду в экологический налог, передает РИА «Новости» со ссылкой на проект поправок министерства в Налоговый кодекс.

«Введение экологического налога обосновывается необходимостью финансового обеспечения деятельности правительства Российской Федерации, связанной с проведением государственной политики в области экологии, направленной на обеспечение условий для реализации гражданами конституционного права на благоприятную окружающую среду», — говорится в пояснительной записке к документу.

В документе, в частности, содержаться положения о фиксировании налоговых ставок за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, а также за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности.