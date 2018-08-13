AP: санкции ударили по «экономическому нерву» России

Введенные администрацией президента США Дональда Трампа санкции против России в ответ на отравление с использованием нервно-паралитического вещества бывшего российского офицера ГРУ и его дочери в Великобритании привели к падению рубля до двухлетнего минимума, отмечает агентство Associated Press.

Тем не менее, первый этап санкций может иметь ограниченное влияние, вторая партия, которая ожидается в течение нескольких месяцев, может значительно ударить по российской экономике и отправить и без того напряженные отношения в хаос.

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В материале отмечается, что новые санкции должны вступить в силу 22 августа, они будут направлены на то, чтобы лишить Москву экспортных лицензий на приобретение многих товаров.

Существующие антироссийские санкции уже запрещают экспорт большинства товаров в сфере обороны и продукции, связанной с безопасностью, отмечает издание.

Однако теперь запрет будет распространен на такие товары, как газотурбинные двигатели, электронику и другое оборудование.

«Это значительный, но не подавляющий шаг», — сказал экс-сотрудник Госдепартамента США Даниэль Фрид.

Если Россия не подчинится, то Трамп будет обязан ввести вторую партию санкций. Эти ограничения, по крайней мере, будут разделены на несколько возможных вариантов: противодействие многосторонней банковской помощи России, широкие ограничения экспорта и импорта, снижение дипломатических отношений, запрет американским банкам выдавать кредиты российскому правительству, заключает AP.