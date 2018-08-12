Эрдоган анонсировал ответ на объявление торговой войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция «говорит прощай» тем, кто приносит в жертву стратегическое партнерство и союзничество с 81-миллионной страной ради связей с боевиками террористических организаций, передает Anadolu.

«Мы ответим тем, кто объявил торговую войну всему миру и втянул в нее нашу страну, повернувшись к новыми рынкам, сотрудничеству в рамках новых объединений и новым союзам», — сказал Эрдоган.

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Он также выразил уверенность в том, что планы недругов страны, направленные на подчинение Турции «во всех сферах, от финансов до политики», обречены на провал.

Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал жителей Турции продать доллары и евро.