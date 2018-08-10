МЭА оценило уровень выполнения сделки по сокращению добычи нефти странами ОПЕК

ОПЕК выполнила венское соглашение по сокращению добычи нефти (ОПЕК+) на уровне 121%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Международного энергетического агентства (МЭА).

«Добыча нефти ОПЕК в июле сохранилось на стабильном уровне 32,18 миллиона баррелей в сутки. Неожиданное снижение предложения Саудовской Аравией было компенсировано ростом производства в ОАЭ, Кувейте и Нигерии. Соответствие требованиям ОПЕК+ в июле не изменилось и составило 121%», — заявили в агентстве.

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Отмечается, что страны, не входящие в ОПЕК, в июле выполнили обязательства по ОПЕК+ на 44%.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что уровень добычи нефти Россией укладывается в договоренности ОПЕК+.