Медведев назвал слабой туристическую инфраструктуру регионов Дальнего Востока

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что туристическая инфраструктура регионов Дальнего Востока России пока слабая. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Готовность туристической инфраструктуры, скажем прямо, пока слабая. На Камчатке сейчас пик туристического сезона, и практически все места в гостиницах заполнены», — сказал Медведев на заседании правительственной комиссии .

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Он также подчеркнул, что в связи с этим некоторым участникам совещания пришлось ночевать в палатках.

Ранее вице-премьер правительства Юрий Борисов сообщил, что необходимо построить на Дальнем Востоке АЭС для конкурентоспособности региона.