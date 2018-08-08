Минстрой не видит предпосылок для появления «пузыря» на рынке ипотеки

Глава министерства строительства Владимир Якушев заявил, что Минстрой не видит предпосылок для возникновения «пузыря» на ипотечном рынке. Об этом сообщает RNS.

«Мы можем пока не напрягаться насчет того, что мы создали очередной «мыльный пузырь», который может обрушить нашу экономику. Действительно, активный рост идет, но то, что касается параметров... главный параметр — соотношение процента ипотеки с внутренним валовым продуктом», — сказал Якушев.

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Он также отметил, что увеличение спроса на ипотеку связано с уменьшением процентных ставок на ипотечное кредитование.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал сделать ипотеку в стране еще доступнее.