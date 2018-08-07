«Роснефть» вернула себе лидерство по капитализации на рынке акций РФ

«Роснефть» во вторник обогнала по капитализации Сбербанк и вернула себе лидерство по этому показателю на российском рынке акций, следует из данных торгов Московской биржи.

К закрытию торгов рыночная капитализация «Роснефти» составила почти 4,535 триллиона рублей; общая рыночная капитализация бумаг Сбербанка — приблизилась к 4,533 триллиона рублей (капитализация привилегированных акций банка составила 176,65 миллиарда рублей, обыкновенных акций — 4,356 триллиона рублей), также следует из данных Московской биржи.

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К закрытию торгов акции «Роснефти» выросли на 2,04% - до 427,9 рубля, привилегированные акции Сбербанка снизились на 0,64% - до 176,65 рубля, его обыкновенные акции опустились на 1,03% - до 201,79 рубля. При этом индекс Мосбиржи вырос на 0,54%, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник акции «Роснефти» установили исторический максимум в 432,45 рубля.

«Роснефть» была самой дорогой компанией на рынке акций Московской биржи с апреля по ноябрь 2016 года.