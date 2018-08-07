Тверской районный суд продлил арест счетов компаний группы «Сумма» до 5 ноября. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу суда.

«Были вынесены постановления, они все от разных дат, о продлении сроков ранее наложенных арестов на расчетные банковские счета (компаний группы «Сумма» – «Газета.Ru») до 5 ноября», — заявила представитель суда.

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Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы принял решение о продлении ареста братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые обвиняются в мошенничестве и создании организованной преступной группы.

Братьям Магомедовым вменяется хищение 2,5 млрд руб.

Как стало известно, суд арестовал имущество совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Всего было арестовано четыре автомобиля, две квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц. В пресс-службе не стали уточнять детали судебного постановления, например, марки автомобилей.