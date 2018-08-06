Глава Минстроя призвал не бояться резкого роста цен на услуги ЖКХ
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев заявил, что россиянам не стоит опасаться резкого роста платежей по ЖКХ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что Минстрой обсуждает с Минэкономразвития влияние повышения НДС до 20% на услуги по ЖКХ.
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«Я думаю, что мы с вами знаем, что граждане у нас защищены от роста платы. Поэтому даже если это отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно», — сказал Якушев.
Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития хочет учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ.
Отмечается, что подобные изменения необходимы, чтобы предотвратить «возникновение выпадающих доходов» у ресурсоснабжающих организаций, что может привести к ухудшению их финансового состояния.