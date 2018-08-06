Официальный курс евро снизился на шесть копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 6,49 коп., до 73,40 руб., курс доллара увеличился на 4,26 коп., до 63,49 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, практически не изменилась по сравнению с показателем на вторник и составила 67,95 руб.

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Индекс Мосбиржи рос на 0,09%, до 2299,98 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс РТС снижался на 0,12%, до 1143,76 пункта.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,3%, до $73,43 за баррель.

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