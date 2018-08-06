«Ъ»: ЦБ призвал банки ускорить сбор биометрических данных россиян

Банк России призвал кредитные организации ускорить процесс по сбору биометрических данных россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как стало известно, в Центробанке прошло закрытое совещание с 15 банками.

Уточняется, что целью встречи послужил медленный сбор биометрических данных клиентов.

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«В рамках встречи и. о. главы департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин отметил, что в банках не реализована до сих пор возможность предоставления финансовых услуг с мобильных устройств. … В завершении встречи Иван Зимин призвал банки «ускориться», — сообщает издание.

Сбор биометрических данных населения стартовал в банках в начале июля. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, с 2 июля около 400 отделений банков в 140 городах должны собирать биометрические данные.