Минфин США ввел санкции против российского банка

США в рамках ограничительных мер против КНДР ввели санкции в отношении российского банка «Агросоюз». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского министерства финансов.

По размеру активов на 1 июля банк «Агросоюз» занимал 202 место в российской банковской системе.

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Также в санкционный список попали гражданин Северной Кореи Вон Чон, китайская компания Dandong Zhongsheng Industry & Trade и северокорейская компания Korea Ungum Corporation.

Ранее сообщалось, что сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.

Проект новых экономических ограничений затронет российских политиков и крупных бизнесменов.