Китай раскритиковал США за применение стратегии кнута и пряника

США в торговой войне с Китаем применяют стратегию кнута и пряника. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

«США не только не заботятся об интересах всего мира, но даже не обращают внимания на потребности и интересы обычных американских фермеров и предпринимателей, США в отношении Китая пустили в ход стратегию кнута и пряника, однако такой способ не будет иметь никакого воздействия на КНР», — заявило в ведомстве.

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Ранее в китайском министерстве сообщили, что Китай готов ответить на угрозы США по увеличению пошлин на китайские товары.

Администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд.