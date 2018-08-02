Российские миллиардеры стали богаче еще на $14 млрд

Общее состояние 24 российских миллиардеров выросло на $13,9 млрд с начала текущего года. Об этом сообщается в материалах Bloomberg.

Как стало известно, их совокупный капитал составил $271,2 млрд.

Первое место в списке российских миллиардеров занял основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов с достатком в $20,4 млрд (рост на $675 млн).

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На втором месте расположился основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с капиталом в $20,3 млрд (рост на $2,24 млрд).

Третье место занял глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $19,9 млрд (рост составил $3,27 млрд).

Ранее сообщалось, что Bloomberg зафиксировало рекордное личное состояние в современной истории.