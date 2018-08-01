ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 1,75–2% годовых, сообщается на сайте регулятора.

«В свете реализованных и ожидаемых условий ранка труда и инфляции, комитет принял решение сохранить базовую ставку федеральных фондов на уровне 1-3/4% — 2%. Денежно-кредитная политика сохраняет активную позицию, тем самым поддерживая условия для сильного рынка труда и устойчивое возвращение к инфляции в 2%», — говорится в тексте сообщения.

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку с 1,5–1,75% годовых до 1,75–2% годовых в июне, в связи с чем выразил свое недовольство президент США Дональд Трамп.