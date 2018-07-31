Врио главы НАО доложил Путину о ситуации с жильем в регионе

Врио главы Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что власти региона рассчитывают ежегодно возводить около 25 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Со следующего года планируем уже перейти на устойчивые 25 тыс. кв. м в год и в дальнейшем, если будет позволять бюджет, будем наращивать эти темпы», — сказал Цыбульский.

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Он также добавил, что в регионе на данный момент остро стоит проблема ветхого жилья: более 100 тыс. кв. м признаны аварийными. Помимо этого, сохраняются большие очереди и администрации приходится значительно увеличивать темпы строительства.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал возможность достижения поставленной президентом в послании Федеральному собранию задачи достигнуть объема ввода жилья 120 млн кв метров в год.