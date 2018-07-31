Мутко рассказал о новых возможных функциях Фонда реформирования ЖКХ

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что Фонд реформирования ЖКХ может быть наделен новыми функциями. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Естественно, фонд реформирования ЖКХ останется как инструмент, институт развития… Мы еще ему хотим дать ряд функций, связанных с модернизацией жилого фонда, новыми формами энергосбережения», — сказал Мутко.

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Он также подчеркнул, что механизм переселения из аварийного жилья должен заработать с 1 января следующего года.

Кабмин утвердил постановление об увеличении размера субсидий на модернизацию систем ЖКХ.

Уточняется, что внесенными изменениями предусмотрено предоставление финансовой поддержки Республике Крым и Севастополю за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда по решению председателя правительства.