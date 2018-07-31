В Госсовете Крыма рассказали о плюсах антироссийских санкций

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк прокомментировал новые санкции ЕС против шести российских компаний. Об этом сообщает ФАН.

«На санкции уже давно никто не обращает внимания. Более того, в них есть плюсы, они дают развиваться отечественному бизнесу, он занимает те позиции, которые освобождаются представителями Европы, Америки. Санкции дают возможность нашему бизнесу больше окрепнуть», — сказал Черняк.

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Он также отметил, что компании, которые имеют отношение к Крымскому мосту, «войдут в историю как создатели одного из новых чудес света».

Ранее сообщалось, что Европейский союз принял решение расширить санкционный список и включить в него еще шесть российских компаний.