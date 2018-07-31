В Крыму не удивились новым санкциям ЕС против российских компаний

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал введение Евросоюзом санкций против шести российских компаний. Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что введение новых санкций уже никого не удивляет.

«Ведь когда начиналось строительство Крымского моста, все, кто был задействован в этом процессе, прекрасно понимали, что это может вызвать такие последствия, как со стороны США, так и со стороны Евросоюза. Но это никого не пугало», — сказал Ганжара.

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Также депутат отметил, что новые санкции не повлияют на ситуацию на полуострове.

Ранее сообщалось, что Европейский союз принял решение расширить санкционный список и включить в него еще шесть российских компаний.