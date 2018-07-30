МЭР предложило продлить программу по развитию Крыма

Глава Министерства экономического развития Максим Орешкин заявил, что Минэкономразвития предлагает продлить до 2022 года федеральную целевую программу по развитию Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Программа задумывалась на 5 лет, но уже есть определенный объем накопленных поручений по новым объектам, поэтому здесь мы подготовили предложения по продлению программы до 2022 года», — сказал Орешкин.

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Он также добавил, что следует увеличить финансирование программы на 37 млрд руб.

Ранее сообщалось, что инвестиции в Крым выросли в прошлом году на 92% и составили 36,4 млрд руб.

Как стало известно, рост инвестиций связан с деятельностью свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе.