Россия начала поставки говядины в Турцию
Вице-премьер России Алексей Гордеев заявил, что Россия поставила первые партии говядины в Турцию. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Турция является особым рынком по потреблению мясной продукции.
Он также подчеркнул, что Россия рассчитывает на открытие и китайского рынка для российского мяса.
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Гордеев подчеркнул, что у России есть большие перспективы и по поставкам мяса птицы.
Ранее российский президент Владимир Путин пошутил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что сходит с ним в ресторан, когда в Турцию будут поставлять мясо из России.
Как отмечалось, Эрдоган заявил, что будет ждать Путина «с большим удовольствием.