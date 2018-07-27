Россия начала поставки говядины в Турцию

Вице-премьер России Алексей Гордеев заявил, что Россия поставила первые партии говядины в Турцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Турция является особым рынком по потреблению мясной продукции.

Он также подчеркнул, что Россия рассчитывает на открытие и китайского рынка для российского мяса.

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Гордеев подчеркнул, что у России есть большие перспективы и по поставкам мяса птицы.

Ранее российский президент Владимир Путин пошутил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что сходит с ним в ресторан, когда в Турцию будут поставлять мясо из России.

Как отмечалось, Эрдоган заявил, что будет ждать Путина «с большим удовольствием.