Новак: нефтяной рынок уже учел возможные санкции США против Ирана

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что нефтяной рынок уже учел возможные американские санкции против Ирана. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мне кажется, сейчас рынок как-то все эти факторы учел, сбалансировался. Цена держится на одном уровне $73-74 за баррель, плюс-минус несколько долларов», — сказал Новак.

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Он также отметил, что рынок уже учел в цене на нефть намерение США ввести санкции и против Ирана в ноябре.

Ранее Новак сообщил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в июле обсудил текущее выполнение сделки с учетом наращивания добычи.

Он также добавил, что Россия в июле увеличит добычу нефти на 200-250 тыс. баррелей в сутки.