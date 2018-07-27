Новак не исключил обсуждения ОПЕК+ о новом увеличении добычи нефти в сентябре

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что министерский комитет ОПЕК+ в сентябре может обсудить новое увеличение добычи нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Может все обсуждаться, исходя из того, что будет к тому времени на рынке. Сейчас принято решение на один миллион баррелей пока до конца года. С тем условием, что мы в сентябре месяце посмотрим, как будет складываться баланс производства, потребления с учётом факторов, в том числе и по Ливии, и добыча в других странах. Поэтому будем смотреть», — сказал Новак.

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Он также добавил, что у участников ОПЕК+ есть любые возможности по изменению объемов добычи нефти, исходя из параметров соглашения.

Ранее сообщалось, что Минэнерго пересмотрело прогноз по добыче нефти.