Страны БРИКС призвали всех членов ВТО соблюдать правила организации
Страны БРИКС призвали всех членов ВТО соблюдать правила организации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на декларацию БРИКС.
«Мы призываем всех членов ВТО соблюдать правила ВТО и свои обязательства в рамках многосторонней торговой системы», — сказано в документе.
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Также в БРИКС напомнили, что механизм урегулирования споров ВТО является краеугольным камнем системы многосторонней торговли и создан для повышения безопасности и предсказуемости в сфере международной торговли.
Ранее сообщалось, что президент Китая Си Цзиньпин призвал к объединению глобальных институтов для борьбы с протекционизмом.
Он отметил, что к этой борьбе должны присоединиться Организация Объединенных Наций, «Большая семерка» и Всемирная торговая организация.