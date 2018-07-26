Банк БРИКС выделит России $1 млрд

Банк БРИКС выделит России кредит на $1 млрд под инфраструктурные проекты в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-президента банка Лесли Маасдорпа.

«Примерно миллиард долларов — это та сумма, которую мы будем выделять ежегодно России и всем другим странам. Сейчас мы предоставляем от $4 млрд до $5 млрд в год, и это вырастет примерно до $7-8 млрд Так что в следующем году в Россию будет инвестирован еще миллиард долларов в инфраструктуру», — сказал Маасдорп.

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Он также отметил, что данные средства пойдут на различные цели — от строительства портов и дорог и транспортной логистики до энергетических проектов.

Ранее заместитель министра финансов Сергей Сторчак сообщил, что Россия, ЮАР и Индия готовятся к тому, чтобы новый банк БРИКС вышел на их внутренний долговой рынок.