Си Цзиньпин призвал отказаться от торговых войн

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге, призвал отказаться от торговых войн, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, в таких войнах не будет победителей. Глава КНР отметил, что страны стоят перед выбором между сотрудничеством и конфронтацией, «между политикой «закрытых» и «открытых» дверей».

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По его словам, гегемония в экономике несет еще больше препятствий. Си Цзиньпин отметил, что те, кто идет по этому пути, нанесут вред сами себе.

Ранее в Fitch рассказали, что торговые войны могут привести к снижению темпа роста мировой экономики в следующем году. Эксперты отметили, что сильнее всего от новых пошлин пострадают экономики США, Канады и Мексики.