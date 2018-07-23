Акции «Русала» подскочили на новостях о возможном снятии санкций

На открытии торгов Московской биржи акции «Русала» подорожали на 17,2%, до 28 руб. за бумагу. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон рассчитывает найти приемлемое решение по снятию санкций с компании «Русал».

Реклама

По его словам, США не планируют выводить «Русал» из бизнеса.

Впоследствии, акции «Русала» после открытия торгов на Гонконгской фондовой бирже показали уверенный рост.

Ценные бумаги компании подорожали в Гонконге на 11,43%, до 2,34 гонконгских доллара за акцию.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».