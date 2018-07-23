Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,43% и составил 2357,56 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,67%, до 1122,11 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,18%, до $72,94 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 45,19 коп., до 73,93 руб., курс доллара поднялся на 21,42 коп., до 63,48 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 32,12 коп., составив 68,18 руб.

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