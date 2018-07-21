Порошенко назвал залог авиационной независимости Украины от России

Президент Украины Петр Порошенко написал в своем твиттере, что поставки компании Boeing являются залогом авиационной независимости Украины от России.

«Приветствую «Антонов» с успешным контрактом с Boeing по производству комплектующих для украинских самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178», — написал Порошенко.

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По словам украинского президента, данный контракт является «залогом» авиационной независимости Украины от России, а также подтверждает курс страны на более тесное сотрудничество с США и Европейским союзом.

Ранее сообщалось, правительство Украины подписало соглашение с французской компанией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов.