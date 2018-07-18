Тиньков завершил выкуп расписок TCS Group на сумму $20 млн

Контролирующий акционер TCS Group Holding Олег Тиньков завершил выкуп глобальных депозитарных расписок (ГДР) на сумму $20 млн.

Как отмечается в пресс-релизе, с 6 по 12 июля Тиньков дополнительно выкупил 233 210 ГДР на сумму около $4,9 млн.

Всего же общее число ГДР, приобретенных Тиньковым увеличилось до 960 000, а сумма сделок составила $20 млн.

Эти транзакции подтверждают уверенность Тинькова в стабильно положительной динамике показателей TCS Group Holding и дальнейшем росте новых направлений деятельности, запущенных в рамках развития финансовой экосистемы Tinkoff.ru, говорится в сообщении.