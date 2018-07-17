Глава ЦБ сообщила о переломе в кредитовании малого и среднего бизнеса

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что произошел «перелом» по кредитованию малого и среднего бизнеса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Произошел перелом по кредитованию малого и среднего бизнеса. В 2015–2016 годах кредитование сильно просело, а сейчас кредитование малому и среднему бизнесу растет быстрее, чем в целом кредитование предприятиям — 6,9%», — сказала Набиуллина.

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Она отметила, что ЦБ настраивает свое регулирование таким образом, чтобы банкам было более выгодно кредитовать, в том числе малый и средний бизнес.

«И так как нас беспокоит структура кредитов (в целом кредиты растут), хотелось бы, чтобы больше росли кредиты, которые идут на развитие производства, на инвестиционные проекты», — подчеркнула Набиуллина.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что Минэкономразвития предлагает в рамках нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса упрощение налоговой отчетности.