Евросоюз подписал с Японией соглашение об экономическом партнерстве

Глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подписали с премьер-министром Японии Синдзо Абэ соглашение об экономическом партнерстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Подписание сегодня ЕС и Японией соглашения об экономическом партнерстве — это поворотный момент в мировой торговле», — сказал Юнкер.

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Он также отметил, что данное соглашение является инструментом, который создаст возможности для компаний стран.

В свою очередь Туск отметил, что Япония и ЕС вместе выступают против мер протекционизма и верят в основанный на правилах международный порядок.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал японских инвесторов активнее вкладываться в США.