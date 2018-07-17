Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,9% и составил 2314 пункта.

Индекс РТС просел на 1,1%, до 1168 пункта.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,5%, до $71,52 за баррель по марке Brent.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 32,96 коп., до 72,79 руб., курс доллара уменьшился на 3,78 коп., до 62,25 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 12,76 коп., составив 66,99 руб.

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