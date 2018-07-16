Минтруд сообщил о согласовании изменения размера пособия по безработице

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что Минтруд согласовывает с Минфином изменение размера пособия по безработице. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По пособиям по безработице тоже сейчас с Минфином согласовываем проект закона, поправки в закон о занятости с тем, чтобы изменить параметры пособия по безработице и соответствующее обеспечение при формировании бюджета», — сказал Топилин.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что власти готовят законопроект о повышении пособия по безработице до прожиточного минимума.

Она также добавила, что в правительстве думают над вопросом, в какой период пособие по безработице нужно выплачивать.