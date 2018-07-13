В Кремле обеспокоены угрозами санкций в адрес России и ФРГ из-за СП-2

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о серьезной обеспокоенности российской стороны в связи с угрозами санкций в адрес России и Германии в случае реализации проекта «Северный поток-2», передает RT.

«Не будем забывать что СП-2 — международный проект, даже не российский или российско-германский. Это международное совместное предприятие, где много акционеров, это очень крупные компании из разных стран. И конечно угрожать этим акционерам или угрожать России и Германии санкциями в случае дальнейшей реализации этого проекта — это вызывает серьезную обеспокоенность», — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что высказывания властей США о «Северном потоке — 2» являются примером чистой идеологии.