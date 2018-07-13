Минэкономразвития дало прогноз по инфляции

Месячная инфляция в июле вернется в диапазон 0,3-0,4%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минэкономразвития.

«В июле, по оценке Минэкономразвития России, помесячные темпы роста потребительских цен вернутся в диапазон 0,3-0,4%, а в августе снизятся до -0,1-0,0%», — сказано в документе.

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Также в министерстве отметили, что в годовом выражении инфляция ускорится до 2,5-2,6% в июле и 2,9-3,1% в августе. В ведомстве пояснили, что ускорение инфляции связано с низкой базой соответствующих месяцев прошлого года.

Ранее представители МЭР сообщил, что в ближайшие месяцы инфляция будет в большей степени зависеть от сезонной динамики цен на продукты.