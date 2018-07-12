Международные резервы России выросли более чем на $4 млрд

За неделю международные резервы России выросли на $4,1 млрд и на 6 июля составили $459,6 млрд против $455,5 млрд на 20 июня, сообщает Банк России.

«Объем международных резервов по состоянию на 6 июля составил $459,6 млрд, увеличившись за неделю на $4,1 млрд, или на 0,9%, преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», — заявили в ЦБ.

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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России снизились на $800 млн.