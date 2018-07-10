В Россельхознадзоре опровергли запрет на выращивание картошки

В Россельхознадзоре заявили, что жители России могут продолжать сажать картофель для личных нужд. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В ведомстве обратили внимание на то, что за реализацию пасадочного материала и семян, которые не соответствуют стандартам качества или имеют неизвестное происхождение, могут привлечь к уголовной ответственность только тех, кто ведет коммерческую деятельность, а не физических лиц.

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«В связи с появившейся в СМИ информацией <...> Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив (запрет сажать картошку. --«Газета.Ru») служба не выдвигала», — говорится в заявлении.

Ранее в Россельхознадзоре приняли решение о возобновлении поставок белорусского молока, введенные в июне ограничения на поставки молока в таре более 2,5 л сняты.