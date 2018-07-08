Сенатор США: санкции против России не работают

Американский сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что санкции США против России не работают. Об этом сообщает The Washington Examiner.

По его словам, «не похоже, что санкции США повлияли на Россию».

Он также добавил, что посетил Москву и Санкт-Петербург в составе делегации сенаторов от республиканской партии.

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Однако, Джонсон подчеркнул, что он не выступает за полную отмену санкций против России.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду на то, что после встречи с парламентариями США возникнут подвижки в вопросе взаимного снятия санкций.