Медведев анонсировал расширение программы материнского капитала

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что власти расширят использование программы маткапитала. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что сотни тысяч семьей с детьми получают от властей расширенный пакет материальных гарантий.

«До 2020 года мы усовершенствуем механизмы этой поддержки, разработаем новые, в том числе на основе социального контакта, расширим использование программы материнского капитала», — сказал Медведев.

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Премьер-министр подчеркнул, что одним из главных вопросов, который волнует большинство семей, является жилье.

Ранее сообщалось, что Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо властям с просьбой разрешить проблему рефинансирования ипотеки, взятой с использованием средств материнского капитала.