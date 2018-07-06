Минтранс предложил хранить данные авиапассажиров в России

Минтранс подготовил проект, который обяжет авиакомпании хранить данные о пассажирах. Об этом сообщается в соответствующем документе на портале нормативных актов

Уточняется, что Автоматизированная информационная система оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) должна обеспечивать «информационную безопасность данных, …включая персональные данные пассажиров, записи о пассажирах, любую информацию, связанную с их банковскими картами, используемыми при оплате перевозок».

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Также системы АИС ОВП должны хранить данные и документы, размещенные в ней, в течение 6 лет.

Помимо этого, система должна обеспечить «возможность извлечения любых данных по запросам компетентных органов России на получение и использование персональных ‎и статистических данных о пассажирах и другой информации, хранящейся ‎в системах».

Ранее сообщалось, что с 1 июля на территории России начал действовать пакет антитеррористических поправок в законодательство, также известный под названием «пакет Яровой».