Путин поручил Генпрокуратуре проверить надзор за качеством зерна и муки

Президент России Владимир Путин дал сотрудникам Генпрокуратуры поручение проверить контроль и надзор в области обеспечения качества и безопасности зерна и муки, передает РИА «Новости».

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку деятельности федеральных органов исполнительной власти по контролю и надзору в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, муки, макаронных и хлебобулочных изделий, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также других продуктов переработки зерна», — говорится в тексте поручения.

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Отмечается, что поручение должно быть исполнено до 1 января 2019 года, ответственным за его исполнение был назначен генеральный прокурор России Юрий Чайка.

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