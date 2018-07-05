ЕС продлил санкции против России

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Совет ЕС продлил антироссийские санкции до 31 января 2019 года. Об этом сообщается на сайте организации.

«5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции против некоторых секторов российской экономики до 31 января 2019 года», — заявили в ЕС.

Уточняется, что меры ЕС нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы.

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Санкции были введены 31 июля 2014 года.

Ранее член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов прокомментировал информацию о возможном продлении ЕС санкций против России.

Он подчеркнул, что в России бизнес-элиты не давят на государство и именно поэтому продление санкций является «бесперспективным занятием».