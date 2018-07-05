Госдума одобрила законопроекты о завершении нефтяного налогового маневра

Госдума приняла в первом чтении правительственные законопроекты о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».

Будет повышаться НДПИ на нефть в течение трех лет, по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о введении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов.

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Исходя из закона, НДД будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока.

НДД будет распространяться на четыре группы месторождений: новые месторождения Восточной Сибири с выработанностью менее 5%, месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине, действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (не более 15 млн тонн); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн. тонн в год.