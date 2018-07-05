Власти планируют ввести запрет на новые МУПы и ГУПы в ЖКХ

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассматривает законопроект, который введет запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий (МУП) и государственных унитарных предприятий (ГУП) в сфере ЖКХ. Об этом сообщает RNS.

Уточняется, что запрет вводится для остановки роста задолженности коммунальных предприятий перед поставщиками.

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«Законопроект также предусматривает запрет на создание новых муниципальных унитарных предприятий и государственных унитарных предприятий — МУПов и ГУПов в сфере тепло- и водоснабжения. Уже действующие должны быть преобразованы в казенные предприятия в течение 1,5 лет», — сказал Медведев.

В прошлом году Медведев назвал тревожной тенденцию увеличения количества унитарных предприятий.