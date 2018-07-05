Трамп призвал ОПЕК снизить цены на бензин

Президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК делает слишком мало, чтобы удержать рост цен на бензин. Об этом он написал в твиттере.

«Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, а они делают слишком мало, чтобы исправить это. А если и делают, то цены только растут», — написал Трамп.

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При этом американский президент упомянул, что США «защищают» многих членов картеля «за гроши».

«Должна быть взаимность. Снизьте цены сейчас же!» — добавил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что ОПЕК должна повысить добычу нефти на 2 млн баррелей.