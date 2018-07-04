В Ростуризме назвали причины приостановок деятельности туроператоров в России

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что приостановка деятельности отдельных туроператоров на российском рынке связано с неверной оценкой компаниями рыночной конъюнктуры. Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

«Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связано с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений», — сказал Сафонов.

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Он подчеркнул, что системного кризиса на российском туристическом рынке нет.

Уточняется, что на данный момент в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма. В ведомстве отметили, что уровень финансовой защищенности потребителей туристских услуг в России высокий.