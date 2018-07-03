Скворцова рассказала о доли дешевых лекарств на российском рынке
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что лекарства из дешевого сегмента остаются на российском рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она отметила, что колебания их доли в общем ассортименте препаратов составляет 0,2-0,6%.
«В отношении вымывания дешевого сегмента мы следим не только за ценовой позицией, но и за дефектурой — изменение ассортиментных позиций на рынке. За весь прошлый год из 14,5 тысяч торговых наименований временный уход с рынка был по пяти всего позициям», — сказала Скворцова.
Ранее аудитор Счетной палаты Михаил Мень сообщил, что Минздраву необходимо принять дополнительные меры по увеличению доли закупаемых препаратов отечественного производства.